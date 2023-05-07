Elazığ'da Arazide Cansız Beden Bulundu

ELAZIĞ'da arazide Hıdır A.'nın (66) cansız bedeni bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yerde hareketsiz şekilde bir kişinin yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Hıdır A. olduğu öğrenilen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hıdır A.'nın cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.