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Elazığ'da arazide bir kişinin cansız bedeni bulundu

Güncel Haberler

Elazığ'ın Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir kişinin hareketsiz halde yattığını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hıdır A. olduğu belirlenen kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ELAZIĞ'da arazide Hıdır A.?nın (66) cansız bedeni bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yerde hareketsiz şekilde bir kişinin yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Hıdır A. olduğu öğrenilen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hıdır A.?nın cansız bedeni, otopsi için Fırat Üniversitesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

112 Acil Çağrı Güncel Haberler

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