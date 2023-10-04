Elazığ'da aranan 3 hükümlü yakalandı

Elazığ'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte huzur ve güven ortamının devamının sağlanmasına yönelik aranan kişilerin yakalanması, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, "hırsızlık" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. (25), "fuhşa teşvik" ile "tutuklu veya hükümlünün kaçması" suçlarından 9 yıl 1 ay hapis cezası olan Z.K. (30) ve "cinsel taciz" suçundan 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.M. (34) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 hükümlü, cezaevine gönderildi.

Öte yandan Çarşı Mahallesi'nde bekçiler tarafından ruhsatsız tabanca ve fişekle yakalanan O.D. (32) gözaltına alındı.

O.D. hakkında adli işlem başlatıldı.