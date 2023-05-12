Elazığ'da aranan 3 hükümlü jandarmanın operasyonuyla yakalandı

ELAZIĞ'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 3 hükümlü, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Çalışmalarda, 5,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç., 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hükümle aranan A.İ. ve Ankara Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hükümle aranan D.Y.'nin Harput Mahallesi'nde olduğu belirlendi. Operasyonla gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.