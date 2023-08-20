Elazığ'da aranan 2 şüpheli yakalandı

Elazığ'ın Maden ilçesinde farklı suçlardan aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında şüpheliler A.G. ve F.E.Ç'nin Maden ilçesinde olduğunu tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G. ile 2 farklı silahlı yaralama olayının faili olarak aranan F.E.Ç. yakalandı.

A.G ve F.E.Ç'nin yapılan üst aramalarında 2 ruhsatsız tabanca ile 16 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.