Elazığ'da Apartmanda Yangın: 1 Kişi Dumandan Etkilendi

ELAZIĞ'da apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Üniversite Mahallesi Yunus Emre Bulvarı'nda bulunan 10 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede, öğleden sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrol altına alarak söndürdüğü yangında dairedekiler, arka balkona geçti. Söndürme çalışmalarının ardından dairedekiler tahliye edilirken, dumandan etkilenen 1 kişiye ise sağlık ekipleri müdahale etti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,