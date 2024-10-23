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Elazığ'da Apartman Dairesinde Yangın Çıktı

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Elazığ'ın Üniversite Mahallesi'ndeki 10 katlı bir binanın 4'üncü katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Elazığ'da bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Üniversite Mahallesi'ndeki 10 katlı binanın 4'üncü katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binada ikamet edenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel

İtfaiye

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