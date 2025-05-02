Elazığ'da Apartman Çatısında Yangın Çıktı

Elazığ'da Apartman Çatısında Yangın Çıktı
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Elazığ'da bir apartmanın çatısında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni ise henüz belirlenmedi.

ELAZIĞ'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kırklar Mahallesi Yükselen Sokak'ta bulunan bir apartmanın çatısında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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