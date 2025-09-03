Haberler

Elazığ'da Anız Yangını: Ekipler Müdahaleye Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine yaklaşırken, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor.

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde anız yangını çıktı. Yerleşim yerlerine de yaklaşan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kovancılar ilçesine bağlı Ekinözü köyü kırsalında saat 19.00 sıralarında bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, bahçe ve yerleşim yerlerine de yaklaştı. İhbarla bölgeye Kovancılar ve Elazığ belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 arazöz ve 1 su ikmal aracı da bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin, köylülerin de yardımıyla yangına müdahalesi sürüyor.

Haber ve kamera: Tekin YALÇINKAYA/KOVANCILAR (Elazığ),(DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gece yarısı gelen haber Yusuf Yazıcı'yla ilgili iddiaları güçlendirdi

Gece yarısı gelen haber Yusuf Yazıcı'yla ilgili iddiaları güçlendirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kazdığı her yerde külçe külçe altın bulan kadın haritayı paylaştı

Kazdığı her yerde külçe külçe altın bulan kadın haritayı paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.