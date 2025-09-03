Elazığ'da Anız Yangını: Ekipler Müdahaleye Devam Ediyor

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde anız yangını çıktı. Yerleşim yerlerine de yaklaşan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kovancılar ilçesine bağlı Ekinözü köyü kırsalında saat 19.00 sıralarında bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, bahçe ve yerleşim yerlerine de yaklaştı. İhbarla bölgeye Kovancılar ve Elazığ belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 arazöz ve 1 su ikmal aracı da bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin, köylülerin de yardımıyla yangına müdahalesi sürüyor.

Haber ve kamera: Tekin YALÇINKAYA/KOVANCILAR (Elazığ),(DHA