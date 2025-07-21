Elazığ'da Anız Yangını: Arı Kovanları ve Ağaçlar Zarar Gördü

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Elazığ'ın Gümüşbağlar köyünde çıkan anız yangınında arı kovanları ve ağaçlar zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

ELAZIĞ'da bir tarlada çıkan anız yangınında arı kovanları ve ağaçlar zarar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkeze bağlı Gümüşbağlar köyündeki bir tarlada akşam saatlerinde anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler, tarlanın yanındaki arı kovanları ve bazı ağaçlara da sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çok sayıda arı kovanı ve ağaç zarar görürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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