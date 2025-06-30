Elazığ'da Anız Yangını: 30 Dönüm Alan Kül Oldu

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Elazığ'ın Meşeli köyünde çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak 30 dönümlük alanı etkiledi. İtfaiye ekipleri, yangını geç olmadan kontrol altına alarak söndürdü ve yangının çıkış nedeni araştırılmakta.

ELAZIĞın merkeze bağlı Meşeli köyünde çıkan anız yangınında yaklaşık 30 dönümlük alan kül oldu.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın, çevrede bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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