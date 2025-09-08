Elazığ'da Anaokulu Öğrencileri 'Yeşil Vatan' Temasıyla Fidan Dikti

Elazığ'da 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk gününde anaokulu öğrencileri "Yeşil Vatan" temasıyla fidan dikti.

Güneykent Anaokulu'nda düzenlenen fidan dikim etkinliği İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Konuşmaların ardından minik öğrenciler hazırladıkları şiirleri okudu, çeşitli gösteriler sundu.

Vali Numan Hatipoğlu ve protokol üyeleri, etkinlikte öğrencilerle Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı fidanlıklarda yetiştirilen fidanları toprakla buluşturdu.

Hatipoğlu, yaptığı konuşmada, son 20 yılda Türkiye genelinde olağanüstü bir ağaçlandırma seferberliğinin olduğunu, şehirlerin yeşil kuşaklarla çevrelendiğini belirtti.

Küresel ısınmanın da etkisiyle orman yangınlarının arttığına işaret eden Hatipoğlu, "Çocuklarımız gelecekte daha yeşil ve daha güzel bir ülkede yaşasınlar diye fidan dikiyoruz. Bu çerçevede de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bu sene tema olarak yeşil vatanın korunmasını seçmiş olması son derece anlamlı." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin de bugün itibarıyla yeni bir eğitim yolculuğuna başladıklarını, bu yolculuğun yalnızca bilgiyle değil, aynı zamanda manevi değerlerle, çevre ve aile bilinciyle, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin vizyonuyla şekillenecek önemli bir yolculuk olacağını ifade etti.

Öğrencilere başarı dileyen Şahin, şöyle konuştu:

"Okullarımız bu yolculukta çocuklarımızın sevgiyle büyüyeceği, merakla öğreneceği, yüreklerinde vatan, millet ve doğa sevgisinin filizleneceği, aile sıcaklığını aratmayan sıcak birer yuva olacak. Değerli meslektaşlarım, sizler yüreğine dokunduğunuz her öğrencinize bilgiyle birlikte erdem, ahlak, vatan ve doğa sevgisini aşılayacaksınız. Bir fidan büyütmek, geliştirmek, toprağa kök salmak için nasıl güneş ışığına ihtiyaç duyuyorsa, çocuklarınızın öğrenmek, gelişmek, doğayı ve insanları sevmek için sizin ışığınıza ihtiyaçları olduğunu asla unutmayın."