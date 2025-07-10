Elazığ'da Ambulans Kazası: 2 Yaralı

Elazığ'da Ambulans Kazası: 2 Yaralı
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Elazığ'da hasta taşıyan bir ambulans, kontrolden çıkarak ağaçlara ve tel çite çarptı. Kazada hasta ve refakatçisi yaralandı.

Elazığ'da hasta taşıyan ambulansın kontrolden çıkarak ağaçlara ve tel çite çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Gümüşhane'den aldığı hasta ve refakatçisini Malatya'daki hastaneye götüren K.M. idaresindeki 29 AAC 381 plakalı ambulans, Elazığ-Keban kara yolunun Kuzey Çevre Yolu kavşağında kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir tarlanın etrafını çevreleyen ağaçlar ile tel çite çarptı.

Kazada, hasta ile refakatçisi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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