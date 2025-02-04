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Elazığ'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Elazığ'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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Elazığ'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ş.M.B. idaresindeki 23 ABZ 183 plakalı ambulans, Şehit Korgeneral Osman Erbaş Bulvarı'nda N.G'nin kullandığı 21 ADG 698 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araç sürücüleri sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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