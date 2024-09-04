Elazığ'da Ambulans ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

ELAZIĞ'da ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Bir ihbara giden 23 AAT 126 plakalı ambulans ile sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 23 BD 831 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari araçtaki bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi, kazadan etkilenmeyen sağlık çalışanları gerçekleştirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,