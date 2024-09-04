Elazığ'da Ambulans ile Hafif Ticari Araç Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı
Elazığ'da Sarahatun Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sarahatun Kavşağı'nda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 23 AAT 126 plakalı ambulans ile 23 BD 831 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, refüjdeki 2 trafik levhasını devirerek durdu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.