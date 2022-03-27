SPOR Elazığ'da amatör lig maçında kavga 18 kırmızı kart çıktı

Ahmet ÇÖTELİ ELAZIĞ, (DHA) - Elazığ'da, Bölgesel Amatör Lig 1'inci Bölge 3'üncü Grup lideri Fırat Üniversitesi GSK ile Bismil 1936 Gençlik maçı, çıkan olaylardan dolayı tamamlanamadı. Futbolcuların kavga ettiği karşılaşmada 18 kırmızı kart gösterildi.

Elazığ'da Bölgesel Amatör Lig 1'inci Bölge 3'üncü Grup 16'ncı hafta karşılaşmasında lider Fırat Üniversitesi GSK, Bismil 1936 Gençlik ve Spor'u ağırladı. Elazığ Gençlik Merkezi Sentetik Saha'da oynanan mücadele 4-1'lik skor ile Elazığ ekibinin üstünlüğünde devam ederken, karşılaşmanın 88'inci dakikasında futbolcular arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Güvenlik güçleri kavgaya müdahale etti. Futbolcuları ayırmak için biber gazı kullanılırken kavga, zorlukla kontrol altına alındı. Fırat Üniversitesi GSK'dan 6 futbolcu ile 1 yönetici, Bismil 1936 Gençlik'ten 10 futbolcu ve 1 yöneticiye maçın hakemi tarafından kırmızı kart gösterildi. Maç tatil edilirken, müsabakanın sonucuna ilişkin son kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek. (DHA)