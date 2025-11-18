Haberler

Elazığ'da Alzheimer Hastası 75 Yaşındaki Şevki Kurnaz Bulundu

Güncelleme:
Elazığ'da kaybolan 75 yaşındaki Alzheimer hastası Şevki Kurnaz, arama ekiplerinin çalışması sonucu yaralı halde bulundu. Kurnaz, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da kaybolan 75 yaşındaki Alzheimer hastası, ekiplerin çalışması sonucu bulundu.

Güneykent Mahallesi'nde ailesi ile yaşayan Alzheimer hastası Şevki Kurnaz'ın dün sabah 04.00 sıralarında evden ayrıldıktan sonra geri dönmediğinin bildirilmesi üzerine AFAD, polis ve jandarma ekiplerince arama başlatıldı.

İz takip köpeğinin de katıldığı, 67 kişiden oluşan ekiple yürütülen arama sonucu Kurnaz, evinden yaklaşık 3 kilometrede uzaklıkta, taşlık bir alanda yaralı halde bulundu.

Kurnaz, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
