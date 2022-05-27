Elazığ'da "Ali Kuşçu Bilim ve Sanat Merkezi" açıldı - Haberler

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Elazığ'da "Ali Kuşçu Bilim ve Sanat Merkezi" açıldı

AA - Suat Öztürk - Güncel
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Elazığ'da 'Ali Kuşçu Bilim ve Sanat Merkezi' açıldı

Elazığ'da, Ali Kuşçu Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) açıldı.

Elazığ'da, Ali Kuşçu Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) açıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının Ahmet Kabaklı Fen Lisesi bünyesinde hizmet verecek olan Ali Kuşçu Bilim ve Sanat Merkezinin açılışına onay verdiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"81 ilde bulunan bilim ve sanat merkezleri, özel yetenekli öğrencilere kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunuyor. Bu kurumlarda, 'genel zihinsel', 'görsel sanatlar' ve 'müzik yetenek' alanı olmak üzere 3 alanda eğitim veriliyor. Öğrenciler okul dışındaki zamanlarda ve kendilerine özel hazırlanan programa göre eğitim alıyor. Şehrimize yeni bir bilim ve sanat merkezi daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyor, Ali Kuşçu Bilim ve Sanat Merkezinin şehrimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyoruz."

AA / Suat Öztürk - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Ali Kuşçu, BİLSEM, Elazığ, Güncel, Haberler

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