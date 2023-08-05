Elazığ'da Alabalık Üretim Tesisinde Çalışan Mühendis Boğuldu

Elazığ'da bir alabalık üretim tesisinde çalışan su ürünleri mühendisi Merve Taşkan, baraj gölünde tekneden düşerek boğuldu. Olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Cansız bedeni sudan çıkarılan Taşkan'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

ELAZIĞ'da alabalık üretim tesisinde çalışan su ürünleri mühendisi Merve Taşkan (34), baraj gölünde tekneden düşüp boğuldu.

Olay, öğleden sonra Keban ilçesinde meydana geldi. Nimri köyü mevkisindeki Fırat Nehri'nde bulunan bir alabalık üretim çiftliğinde su ürünleri mühendisi olarak çalışan Merve Taşkan, iddiaya göre dengesini kaybedip tekneden düştü. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD, jandarma, dalgıç polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla Merve Taşkan'ın cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan Taşkan'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)