Keban'da alabalık sağımı yapıldı

Keban'da alabalık sağımı yapıldı
Keban Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda yürütülen alabalık sağım çalışmalarında bu dönem için 5 milyon yumurta hedefleniyor. Çalışmalar, yerel yetiştiricilik tesislerinin ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir adımdır.

Elazığ'ın Keban ilçesinde alabalık sağım çalışması yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Keban Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda yürütülen alabalık sağım çalışmalarına Tarım ve Orman İl Müdürü Sadettin Taşkesen katıldı.

Kasım ayında başlatılan alabalığı sağım çalışmalarında bu dönem için 5 milyon yumurta elde edilmesi planlanıyor.

Bu üretim, ilimiz ve çevre illerde faaliyet gösteren yetiştiricilik tesislerinin yumurta ve yavru balık ihtiyacının karşılanmasında önemli katkı sunmaktadır.

"Su Kaynaklarını Balıklandırma Projesi'" kapsamında, istasyonda bu yıl üretilen 20 milyon sazan balığı, 15 ilin 42 su kaynağı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne balıklandırma amacıyla gönderildi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
