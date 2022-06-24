Elazığ'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı
AA - İsmail Şen - Güncel
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Elazığ'da akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.
Elazığ'da akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.
Mal paylaşımı ve tarla sulama meselesinden husumetli akraba iki ailenin Değirmenönü köyündeki sözlü tartışmaları silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, av tüfeği saçmalarının isabet ettiği 3'ü kadın 6 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kavgayla ilgili Y.T. (41), M.T. (34) ve A.M.T. (23) gözaltına alındı.
Bu arada, açılan ateş sonucu 1 küçükbaş hayvan telef oldu, 3 küçükbaş hayvan yaralandı.
AA / İsmail Şen - Güncel