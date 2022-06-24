Elazığ'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı Elazığ'da akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Elazığ'da akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Mal paylaşımı ve tarla sulama meselesinden husumetli akraba iki ailenin Değirmenönü köyündeki sözlü tartışmaları silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, av tüfeği saçmalarının isabet ettiği 3'ü kadın 6 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kavgayla ilgili Y.T. (41), M.T. (34) ve A.M.T. (23) gözaltına alındı. Bu arada, açılan ateş sonucu 1 küçükbaş hayvan telef oldu, 3 küçükbaş hayvan yaralandı. AA / İsmail Şen - Güncel Elazığ Güncel Haberler

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