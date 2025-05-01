Bolu'daki otel faciasında yangının çıkış anı kamerada

78 kişiye mezar olan oteldeki yangının çıkış anı kamerada
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı

İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
Tepetaklak olan altın fiyatları için dudak uçuklatan tahmin

Tepetaklak olan altın fiyatları için dudak uçuklatan tahmin
14 yaşındaki çocuk, evine yardım için gelen kadının boğazını kesti

14 yaşındaki çocuk, evine yardım için gelen kadının boğazını kesti

Elazığ'da Akçatepe Köyü'nde Stabilize Yol Çalışmaları Başladı

Elazığ'da Akçatepe Köyü'nde Stabilize Yol Çalışmaları Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Keban ilçesindeki Akçatepe köyünde, İl Özel İdaresi ve Kaymakamlık koordinasyonunda stabilize yol çalışmaları yapılıyor. Çalışmalarda ilgili yetkililer incelemelerde bulundu.

Elazığ'ın Keban ilçesinin Akçatepe köyüne bağlı iki mezrada, İl Özel İdaresi ve Kaymakamlık koordinesiyle stabilize yol çalışması yapılıyor.

AK Parti Keban İlçe Başkanı Öner Tunç, Keban Özel İdare Müdürü Cuma Polat ve beraberindekiler Akçatepe köyünün Acısu mezrasında 1600 metre, Emreler mezrasında ise 1400 metre stabilize edilen yolda inceleme yaptı.

Köy muhtarı Hadi Fırat, yolların stabilize hale getirilmesine katkı sunanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.