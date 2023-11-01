Elazığ'da akaryakıt istasyonundan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Elazığ'da bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da bir akaryakıt istasyonundan hırsızlık yapan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede dün İstasyon Caddesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda gerçekleşen hırsızlık olayını, N.K.(18) ve Y.Y.'nin (19) yaptığı tespit edildi.

Şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ