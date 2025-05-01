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Elazığ'da AK Parti Gençlik Buluşması Gerçekleştirildi

Elazığ'da AK Parti Gençlik Buluşması Gerçekleştirildi
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AK Parti Gençlik Kolları tarafından Keban ilçesinde düzenlenen gençlik buluşmasında, projeler ve Keban'ın geleceği hakkında verimli bir sohbet yapıldı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde AK Parti gençlik buluşması programı gerçekleştirildi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca partinin Keban ilçe başkanlığında düzenlenen, gençlerle bir araya gelinen etkinliğe, AK Parti Gençlik Kolları MKYK yedek üyesi Ferdi Şenel de katıldı.

İl Gençlik Kolları Başkanı Koray Adsız, "Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada gençliğe yönelik projeler, sosyal faaliyetler ve Keban'ın geleceği hakkında verimli bir sohbet gerçekleştirdik." dedi.

Etkinliğe, AK Parti İl ve Keban İlçe Gençlik Kolları üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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