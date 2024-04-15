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Elazığ'da AK Parti'den Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar mazbatasını aldı

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Elazığ'da Ak Parti'den Ağın Belediye Başkanı seçilen Şeref Çakar, mazbatasını aldı.

Beraberinde AK Parti Ağın İlçe Başkanı Vedat Pasinli, Ağın İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Ağın ve Belediye Meclis üyeleri ile Keban Hükümet Konağındaki adliye binasına gelen Çakar'a İlçe Seçim Kurulu Başkanı Rukiye Ünver tarafından mazbatası verildi.

Çıkışta açıklama yapan Çakar, kendilerine destek sunan herkese teşekkür ettiklerini belirtti.

Aldıkları mazbatanın Ağın'a, Elazığ'a ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Çakar, mazbatanın başarılara imza atacak çalışmalara vesile olmasını diledi.

Daha sonra Ağın Belediyesine geçen Çakar, tebrikleri kabul etti.

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Kaynak: AA / Güncel

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