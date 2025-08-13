Elazığ'da Aileler Arasında Borç Yüzünden Kavga: 6 Yaralı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde iki aile arasında borç-alacak meselesi nedeniyle yaşanan silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde iki aile arasında borç-alacak yüzünden çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kovancılar ilçesi Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında borç-alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 6 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,

