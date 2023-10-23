ELAZIĞ'DA AĞIR HASARLI BİNANIN YIKIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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ELAZIĞ'da depremde ağır hasar alan 4 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi.
ELAZIĞ'da depremde ağır hasar alan 4 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Elazığ'da, ağır hasar aldığı için boşatılan yapıların yıkımı sürüyor. Sürsürü Mahallesi'nde ağır hasar gören 4 katlı bina, çevre güvenliği alındıktan sonra ekiplerce yıkıldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel