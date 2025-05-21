Elazığ'da Ağır Hasarlı Binaların Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ağır hasar gören Elazığ'daki binaların yıkım işlemleri sürüyor. Sürsürü Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir bina iş makinesi ile yıkıldı.
Elazığ'da ağır hasarlı yapıların yıkımları sürüyor
ELAZIĞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ'da ağır hasar gören binaların yıkımları sürüyor.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede Sürsürü Mahallesinde bulunan 4 kat 8 daireli bir bina iş makinesi ile yıkıldı. Binanın yıkım anı cep telefonu ile görüntülendi.