Elazığ'da ağır hasarlı binalarda uyuşturucu operasyonu

Elazığ'da polis ekipleri, ağır hasarlı binaların içerisine girerek uyuşturucu madde kullanan 6 şüpheli hakkında işlem yaptı. Yapılan aramalarda metamfetamin ve esrar ele geçirildi.

Elazığ'da polis ekipler, ağır hasarlı binaların içerisine girerek uyuşturucu madde kullanan 6 şüpheli hakkında işlem yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Doğukent ve Kültür mahallesinde bulunan ağır hasarlı boşaltılmış binalara yapılan çalışmalarda 6 şüphelinin yapılan üst aramasında 4 parça halinde 2,56 gram Metamfetamin maddesi, 3 parça halinde 13.94 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlere başlanıldığı bildirildi. - ELAZIĞ