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Elazığ'da ağır hasarlı binada yangın

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Elazığ'da depremde ağır hasar alan ve daha sonra boşaltılan 5 katlı bir binanın 4'üncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Elazığ'da ağır hasarlı binada yangın

ELAZIĞ - Elazığ'da depremde ağır hasar alan ve daha sonra boşaltılan 5 katlı bir binanın 4'üncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, sabah saat 08.30 sıralarında çıktı. Rızaiye Mahallesi Kubbeli Camii Sokak üzerinde bulunan 5 katlı Arzu Apartmanı'nın 4'üncü katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, depremde ağır hasar alan ve boşaltılan binada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Cam patlaması sesini duyan ve alevleri mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak - Güncel

İtfaiye Elazığ Güncel Haberler

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