Elazığ'da ağır hasarlı binada yangın

Elazığ'da depremde ağır hasar alan ve daha sonra boşaltılan 5 katlı bir binanın 4'üncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Elazığ'da depremde ağır hasar alan ve daha sonra boşaltılan 5 katlı bir binanın 4'üncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, sabah saat 08: 30 sıralarında çıktı. Rızaiye Mahallesi Kubbeli Camii Sokak üzerinde bulunan 5 katlı Arzu Apartmanı'nın 4'üncü katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, depremde ağır hasar alan ve boşaltılan binada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Cam patlaması sesini duyan ve alevleri mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ELAZIĞ