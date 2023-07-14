Elazığ'da ağır hasarlı binada çıkan yangın söndürüldü

Elazığ'da ağır hasarlı iki katlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, çıkış nedeni araştırılıyor.

ELAZIĞ'da ağır hasarlı iki katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Işık Sokak'ta bulunan Kahramanmaraş merkezli depremde ağır hasar alan iki katlı kerpiç binada meydana geldi. Binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.(DHA)