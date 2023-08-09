Elazığ'da ağır hasarlı bina tek dokunuşla yerle bir oldu
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Elazığ'da Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen ağır hasarlı bir bina, iş makinesinin dokunuşuyla aniden yıkıldı. Yıkım anı cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Elazığ'da ağır hasarlı bina tek dokunuşla yerle bir oldu
ELAZIĞ Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasında bulunan Elazığ'da yıkımına başlanan ağır hasarlı bina, iş makinesinin dokunuşuyla yerle bir oldu.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede, merkeze bağlı İcadiye Mahallesinde yıkımına başlanan 5 katlı bina, iş makinesinin vurmasıyla bir anda yerle bir oldu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Güncel