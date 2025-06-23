Elazığ'da Ağaçlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir ağaçlık alanda çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bazı çam ağaçları zarar gördü ve yangının çıkış nedeni inceleniyor.

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde ağaçlık alanda çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kovancılar ilçesine ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bazı çam ağaçlarının zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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