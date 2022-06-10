Elazığ'da ağabeyini tüfekle yaralayan kişi gözaltına alındı Elazığ'da çıkan kavgada bir kişi, ağabeyini tüfekle yaraladı. Elazığ'da çıkan kavgada bir kişi, ağabeyini tüfekle yaraladı. Merkeze bağlı Gökçe köyünde aralarında husumet bulunan Ö.T. ve ağabeyi G.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.T, ağabeyi G.T'ye av tüfeğiyle ateş etti. Yüz ve göğüs bölgesinden yaralanan G.T, 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Ö.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. AA / İsmail Şen - Güncel Elazığ Gökçe Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Elazığ'da ağabeyini tüfekle yaralayan kişi gözaltına alındı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.