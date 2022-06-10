Elazığ'da ağabeyini tüfekle yaralayan kişi gözaltına alındı - Haberler

Elazığ'da ağabeyini tüfekle yaralayan kişi gözaltına alındı
AA - İsmail Şen - Güncel
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Elazığ'da çıkan kavgada bir kişi, ağabeyini tüfekle yaraladı.
Elazığ'da çıkan kavgada bir kişi, ağabeyini tüfekle yaraladı.
Merkeze bağlı Gökçe köyünde aralarında husumet bulunan Ö.T. ve ağabeyi G.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.T, ağabeyi G.T'ye av tüfeğiyle ateş etti.
Yüz ve göğüs bölgesinden yaralanan G.T, 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gözaltına alınan Ö.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / İsmail Şen - Güncel