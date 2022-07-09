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Elazığ'da acemi kasaplar hastanelik oldu

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Çöteli - Güncel
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Elazığ'da acemi kasaplar hastanelik oldu

ELAZIĞ'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesim sırasında kendilerinin yaralayan vatandaşlar, hastanelik oldu.

ELAZIĞ'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesim sırasında kendilerinin yaralayan vatandaşlar, hastanelik oldu.

Kentte, bayram namazının ardından kurbanlarını kesmek isteyenler, belirlenen alanlarda kesimlerini yapmaya başladı. Kesim sırasında bazı vatandaşlar, kazara kendilerini yaraladı. Yaralanan vatandaşlar, ambulanslarla veya kendi imkanlarıyla hastaneye getirilerek tedavi altına alındı.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Güncel

Kurban Bayramı Güncel Haberler

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