Elazığ'da acemi kasaplar hastanelik oldu
Demirören Haber Ajansı - Ahmet Çöteli - Güncel
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ELAZIĞ'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesim sırasında kendilerinin yaralayan vatandaşlar, hastanelik oldu.
ELAZIĞ'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesim sırasında kendilerinin yaralayan vatandaşlar, hastanelik oldu.
Kentte, bayram namazının ardından kurbanlarını kesmek isteyenler, belirlenen alanlarda kesimlerini yapmaya başladı. Kesim sırasında bazı vatandaşlar, kazara kendilerini yaraladı. Yaralanan vatandaşlar, ambulanslarla veya kendi imkanlarıyla hastaneye getirilerek tedavi altına alındı.
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Güncel