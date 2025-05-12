Elazığ'da Aç Kalan Kurt Şehir Merkezine İndi

Elazığ'da aç kalan kurt, şehir merkezine indi

ELAZIĞ - Elazığ'da doğal yaşam alanında yiyecek bulamayan kurt, gece saatlerinde şehir merkezine indi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaban hayvan popülasyonunun yoğunlukta olduğu Elazığ bölgesinde yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar, şehir merkezlerini mesken tutuyor. Bunlardan sonuncusu ise bir kurt oldu. Doğal yaşama alanında yiyecek bulamayan kurt, Rüstempaşa Mahallesi'ne kadar indi. Kısa bir süre mahallede gezen kurt daha sonra gözden kaybolurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.