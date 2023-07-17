Elazığ'da aç kalan yaban domuzları sebze ve meyve bahçelerine girerek ürünlere zarar verdi. Olay Keban İlçesinde meydana geldi. Aç kalan domuzlar yerleşim alanlarına girip bağ ve bahçelere büyük zarar vermeye başladı. Vatandaşlar yetkililerden yardım istiyor.

Elazığ'da aç kalan domuzlar bahçeleri talan etti

ELAZIĞ - Elazığ'da aç kalan yaban domuzları sebze ve meyve bahçelerine girerek ürünlere zarar verdi.

Olay Keban İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aç kalan yaban domuzları ilçe merkezine indi. Yerleşim alanlarına girip bağ ve bahçelere büyük zarar vermeye başlayan domuzlar, vatandaşları kara kara düşündürmeye başladı. Bahçelere dadanan ve ağaçlara zarar veren domuz sürülerinin özellikle gece saatlerinde göründüğünü ifade eden vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.