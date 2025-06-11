Elazığ'da 95 Firari Hükümlü Yakalandı

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Elazığ'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 95 firari hükümlü yakalandı. Operasyonlarda ruhsatsız silahlar da ele geçirildi.

Elazığ'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 95 firari hükümlü yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mayıs ayında yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 95 firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan, yapılan uygulama ve operasyonlarda ruhsatsız 28 tabanca, 253 fişek, 20 tüfek ve 63 kartuş ele geçirildi, ruhsatsız silah taşıyan 45 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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