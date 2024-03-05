Elazığ'da 93 Bin 800 Makaron Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Elazığ'da tütün kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan operasyonda, 93 bin 800 makaron ile 3 tütün doldurma makinesi ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da 93 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün mamülleri ile ilgili kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma kapsamında 2 şüpheliyi tespit etti.
Şüphelilerin bağ evi ve iş yerinde yapılan aramada, 61 bin 800 dolu ve 32 bin boş makaron ile 3 tütün doldurma makinesi ele geçirildi.
2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.