Elazığ'da 89 Firari Hükümlü Yakalandı

Elazığ'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 89 firari hükümlü yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir ayda yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 89 firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan yapılan uygulama ve operasyonlarda ruhsatsız 42 tabanca, 279 fişek, 26 tüfek ve 49 kartuş ele geçirildi, ruhsatsız silah taşıyan 68 kişi hakkında adli işlem yapıldı.