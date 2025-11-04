Haberler

Elazığ'da 89 Firari Hükümlü Yakalandı

Güncelleme:
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yürütülen operasyonlarla kesinleşmiş hapis cezası bulunan 89 firari hükümlü yakalandı. Ayrıca, ruhsatsız silah operasyonlarında çok sayıda silah ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir ayda yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 89 firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan yapılan uygulama ve operasyonlarda ruhsatsız 42 tabanca, 279 fişek, 26 tüfek ve 49 kartuş ele geçirildi, ruhsatsız silah taşıyan 68 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
