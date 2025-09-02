Elazığ'da 81 Firari Hükümlü Yakalandı

Elazığ'da geçen ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 81 firari hükümlü yakalandı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ağustos ayında yürütülen çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası olan 81 firari hükümlünün yakalandığını bildirdi.

Hatipoğlu, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlülerin tutuklandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ağustos ayı içerisinde yapılan uygulama ve operasyonlarda ruhsatsız tabanca ve tüfek taşıyan 36 şahıs yakalanmış, 25 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 246 fişek, 13 tüfek ve 58 kartuş ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler yapılmıştır. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliğini sağlamak için güvenlik güçlerimiz azim ve kararlılıkla çalışmaktadır."