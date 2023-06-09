Elazığ'da 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmada, 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü F.Y'nin Palu ilçesinde olduğu tespit edildi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler F.Y'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.