Elazığ'da 775 kilogram kaçak tütün ele geçirildi Elazığ'da düzenlenen operasyonda 775 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Elazığ'da düzenlenen operasyonda 775 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, eşkali belirlenen bir şüphelinin kente kaçak tütün getireceği bilgisi üzerine seyahat ettiği aracı takibe aldı. Takip sonucu Göl köyü mevkisinde durdurulan araçta arama yapan ekipler, poşetler içerisinde 775 kilogram kıyılmış gümrük kaçağı tütün ele geçirdi. Yakalanan şüpheliye 19 bin 225 lira para cezası uygulandı. AA / İsmail Şen - Güncel Elazığ Güncel Haberler

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