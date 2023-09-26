Elazığ'da 7 Suç Kaydı Bulunan Hırsız Yakalandı

Elazığ'da meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için yapılan çalışmalar sonucunda, 7 suç kaydı bulunan bir hırsız yakalandı. Şüpheli şahıs tutuklandı.

Elazığ'da 7 adet suç kaydı bulunan hırsız, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık-Yankesicilik Büro Amirliği tarafından, kentte meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu çerçevede Köfteciler Sokağı üzerinde, işyerinden gerçekleşen hırsızlık olayının fail veya faillerinin tespit edilmesi amacıyla yapılan güvenlik kamerası ve saha çalışmaları sonucunda 7 suç kaydı bulunan S.B. isimli şüpheli şahıs tespit edilerek yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ