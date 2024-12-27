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Elazığ'da 7 Kilo 882 Gram Toz Esrar Ele Geçirildi

Elazığ'da 7 Kilo 882 Gram Toz Esrar Ele Geçirildi
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Elazığ'da yapılan operasyonla bir depoda 7 kilo 882 gram toz esrar ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da evine ait depoda 7 kilo 882 gram toz esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Sanayi Mahallesi'nde oturan bir şüphelinin ikametine operasyon düzenledi.

Ekipler ikamete ait depoda yaptığı aramada 7 kilogram 882 gram toz esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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