Elazığ'da 7. kattan düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Elazığ'da bir binanın 7. katından düşen 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Elazığ'da bir binanın 7. katından düşen 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Ahmet Arslan, Çaydaçıra Mahallesi'ndeki bir apartmanın 7. katındaki balkondan düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan çocuk ambulansla kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel