Elazığ'da 66 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

ELAZIĞ Elazığ'da dün gece etkili olan kar yağışının ardından 66 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından Elazığ'da kar yağışı gece boyunca etkili oldu. Kar yağışının ardından merkezde 15, Maden'de 21, Keban'da 1, Sivrice'de 29 olmak üzere toplamda 66 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.