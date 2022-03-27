Elazığ'da 66 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da 66 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı - Kamil Cankılıç - Güncel
 - Güncelleme:

Elazığ'da 66 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandıELAZIĞ Elazığ'da dün gece etkili olan kar yağışının ardından 66 köy yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ'da 66 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

ELAZIĞ Elazığ'da dün gece etkili olan kar yağışının ardından 66 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından Elazığ'da kar yağışı gece boyunca etkili oldu. Kar yağışının ardından merkezde 15, Maden'de 21, Keban'da 1, Sivrice'de 29 olmak üzere toplamda 66 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

Elazığ'da 66 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Elazığ'da 66 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Elazığ'da 66 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Güncel

Elazığ, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title