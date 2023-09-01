Elazığ'da 6 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı

Elazığ'da meydana gelen hırsızlık olaylarının faili olarak tespit edilen ve 6 adet suç kaydı bulunan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Mahkeme kararıyla tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.

Elazığ'da 16 adet suç kaydı bulunan ve polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Nailbey Mahallesi Yenice Sokak'ta meydana gelen silahlı yaralama olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda şüphelinin 16 suç kaydı bulunan S.K. (26) olduğu belirlendi. Ekipler tarafından yakalanan ve İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. - ELAZIĞ